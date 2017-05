Assange ni posiljevalec, bo lahko šel izza štirih sten?

STOCKHOLM – Švedsko tožilstvo je danes zavrglo obtožbe o posilstvu proti ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu. Švedska je leta 2010 za Avstralca izdala nalog za aretacijo zaradi domnevnega posilstva iz leta 2010, ki ga Assange zanika.



Iz strahu, da bi ga Velika Britanija izročila Švedski, ta pa ZDA, že dobrih šest let biva na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu. Assange je z Wikileaksom objavil zaupne dokumente ZDA.

BREAKING: Sweden has dropped its case against Julian Assange and will revoke its arrest warrant



