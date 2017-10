Andrej (14) in Luka (15) sta odšla malo ven, nato so ju iskali pet dni

SLAVONSKI BROD – V soboto popoldne so v Slavonskem Brodu v predelu Bjeliš le našli pogrešana Luko M. (14) in Andreja B. (15), ki so ju iskali kar pet dni. Ko so ju opazili prebivalci te četrti, so obvestili policijo, nato pa ju je prestregla mejna policija. Najstnika sta v dobrem zdravstvenem stanju in sta bila že izročena staršem.

Hrvaški mediji ne poročajo, kje sta bila in kaj vse sta počela v tem času. Bila sta pogrešana od torka, potem ko sta staršem rekla, da gresta samo malo ven ...