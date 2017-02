Ana (19) za volan brez dovoljenja, sinček ne ve, da je mrtva

KOTORIBA – Poročali smo o tragični prometni nesreči, ki je terjala življenje komaj 19-letne Ane Špoljar . Ta je v torek zvečer okoli 22. ure sedla za volan in se na križišču med Tomislavovo in Jelačićevo ulico zaletela v betonski objekt. Zapustila je dva otroka, stara pet let in nekaj mesecev. Sosedi, ki so se nekaj trenutkov po nesreči znašli na kraju tragedije, pripovedujejo, da kljub hitremu posredovanju Ani žal ni bilo pomoči. Jutarnji list ob tem poroča, da še vedno ni znano, zakaj je Ana, ki nima vozniškega dovoljenja, sedla za volan.

Bilo je prepozno

»Zaslišal sem udarec, nato sem stekel iz hiše. Pokrov avtomobila so zajeli plameni, Ana pa se je zagozdila. Iz hiše sem vzel aparat za gašenje požara, toda ta je bil močnejši. Ni mi uspevalo. Ker so plameni zajeli Anino nogo, sem jo poskušal rešiti skozi okno, pomagali so mi tudi drugi sosedje. Vsi smo bili šokirani nad prizorom,« je povedal Kevin Ignac (21), ki je obiskoval isto osnovno šolo kot Ana. Ko so nesrečno voznico naposled le izvlekli iz gorečega avtomobila, je na zelenici, kamor so jo položili, še kazala znake življenja. »Hitro je izgubila zavest,« je še dodal. Reševalci so na kraj nesreče prispeli hitro, toda Ani več niso mogli pomagati.

Sin ne ve

Jutro po tragediji so se na kraju nesreče znašli številni prijatelji in sorodniki, ki so prižigali sveče. Nikomur ni jasno, zakaj je Ana vozila ne zakaj ni poskušala ustaviti avtomobila. Na kraju nesreče se je znašel tudi Anin petletni sin, ki ga je dobila v razmerju s prvim partnerjem, ko je bila še srednješolka. Malčku še niso povedali, da je njegova mamica umrla. »Nimam komentarja. Ni imela vozniškega dovoljenja. Zakaj je vozila, ne vem. Vem samo, da nas je doletela velika tragedija,« je povedal mladenič, ki se je predstavil kot Anin nekdanji partner.