Alpinist, ki so ga klicali stroj, umrl med vzponom v Himalaji

KATMANDU – Švicarski alpinist Ueli Steck (40) je prva letošnja smrtna žrtev vzponov v Himalaji. Steck, zaradi svojih hitrih vzponov znan tudi kot švicarski stroj, je po besedah lokalnih oblasti in šerpe življenje izgubil zaradi padca na Nuptseju (Nupce), 7861 metrov visoki gori v nepalskem delu Himalaje. Nuptse je sicer zgolj dva kilometra oddaljen od Mount Everesta. Steck se je sam vzpenjal proti drugemu baznemu taboru, ko mu je zdrsnilo, zaradi česar je padel. Njegov padec sta videla dva druga alpinista in to sporočila pristojnim oblastem.

Steck je sicer nekoč že osvojil tudi vrh Mount Everesta, kar je znova poskušal leta 2013, a je poskus spodletel zaradi razprtij treh evropskih alpinistov, med katerimi je bil, z nepalskimi vodiči. V tem letnem času skuša sicer vrh Mount Everesta (8848 m) osvojiti na stotine alpinistov. Doslej se jih je na vrh povzpelo preko 5000, samo lani pa 645, kar je rekord za eno sezono.