Alpinist (27) videl, kako mu je umirala punca in se odločil, da si ne želi več živeti

MONTANA – Alpinist Hayden Kennedy (27) je skupaj s partnerico Inge Perkins odšel na zgodnje turno smučanje v pogorje Montane. Medtem ko sta se vzpenjala na vrh, se je sprožil snežni plaz, ki je oba pokopal pod sabo.

Hayden se je rešil, svojega dekleta pa ni mogel. V debeli snežni odeji je ni našel. Našli so jo šele reševalci ter truplo odpeljali v dolino. Smrt dekleta ga je tako prizadela, da si je le dan kasneje sodil sam, piše The Mirror.



Eden izmed njegovih sponzorjev je po samomoru napisal: »Bil je eden najboljših svetovnih plezalcev, čeprav te besede zvenijo bedno in patetično ob tem, kar je Hayden ali HK, kakor smo ga klicali, pomenil.«

Le nekaj tednov pred svojo smrtjo pa je Hayden v enem izmed plezalskih zapisov žaloval za vsemi prijatelji, ki se nikoli niso vrnili z gore ...