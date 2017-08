Alpe: alpinisti zgrmeli v prepad, pet jih je umrlo

SALZBURG – V avstrijskih gorah se je davi zgodila huda nesreča, v kateri je umrlo pet ljudi, ena oseba pa je huje poškodovana.

Vzrok nesreče na 2813 metrov visoki gori Mannlkarscharte blizu letovišča Zell am See še ni znan, reševalci pa domnevajo, da se je naveza alpinistov strgala in so padli v globino, poročajo tuje tiskovne agencije.

V reševalni akciji je po besedah vodje reševalcev Rdečega križa Antona Voithoferja sodelovalo pet helikopterjev. Poškodovanega planinca, ki je v kritičnem stanju, so prepeljali v bolnišnico v Schwarzachu.

Za zdaj ni znano, katere narodnosti so žrtve.

Gre za najhujšo nesrečo v avstrijskih gorah letos. Vsako leto sicer v Avstriji v gorah umre več deset ljudi.

Nesreča v italijanskih gorah zahtevala dve smrtni žrtvi



Na gori Presanella na severu Italije se je danes dopoldne ponesrečila skupina planincev. Dva sta umrla, sedem jih je poškodovanih, potem ko se je strgala njihova naveza in so padli v globino, Na kraj nesreče so reševalci prispeli z več helikopterji in kot porčajo italijanski mediji so planinci iz italijanskega mesta Brescia, okoliščine nesreče pa še niso znane.