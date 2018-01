Aljasko stresel močan potres, se pripravlja tudi cunami?

KODIAK – Južno obalo Aljaske je danes stresel potresni sunek z magnitudo 8,2, je sporočil ameriški seizmološki urad USGS. Na območju so izdali tudi opozorilo pred morebitnim cunamijem.

#BreakingNews - Tsunami Watch in effect for California after a prelim M8.2 earthquake off southern Alaska coast. pic.twitter.com/xLFP8uKyTN