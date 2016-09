Alen s terenskim vozilo v množico ljudi, štiri je ubil

GRADEC – Deželno sodišče v Gradcu je danes moškega, ki je junija lani načrtno zapeljal v množico ljudi v središču mesta in ubil štiri, več kot sto pa jih poškodoval, obsodilo na dosmrtni zapor v ustanovi za duševno motene kaznjence. Odločitev senata, ki sicer še ni pravnomočna, je bila soglasna, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Alen R. je bil obsojen zaradi umora in poskusa 108-kratnega umora. Senat je tudi menil, da je bil storilec povsem prišteven, še poroča APA.

Med žrtvami tudi štiriletnik

Obtoženi 27-letnik, ki je po rodu iz Bosne in Hercegovine, sicer pa je avstrijski državljan, je 20. junija lani s terenskim vozilom s hitrostjo do 80 kilometrov na uro oral po množici ljudi v središču mesta. Trije ljudje so umrli na kraju dogodka - štiriletni deček, 53-letna ženska in 28-letni moški.

Več kot sto ljudi je bilo tudi poškodovanih, od tega več huje. Mesec dni kasneje je potem v bolnišnici zaradi prehudih poškodb umrl še en moški.

Graška policija je po incidentu ocenila, da ni šlo za politično ali ekstremistično dejanje in da dogodek ni imel terorističnega ozadja. Že takoj so se začela tudi ugibanja o njegovi duševni uravnovešenosti, saj naj bi imel družinske težave.

Sojenje se je sicer začelo pred vsega devetimi dnevi, že na začetku pa je bilo jasno, da je vprašanje le, kako visoko kazen bo dobil obtoženi. Medtem ko je obtoženi proces po poročanju APA spremljal precej odsotno in vseskozi ponavljal le, da mu je žal, a da se nič ne spomni, so bile izpovedi prič zelo čustvene in pretresljive.

Žrtev vlekel za seboj

Nek moški je s solzami v očeh opisal, kako je bil ob njem ubit deček. Druga priča je bila zraven ženske ki je umrla. »Ubita ženska mi je rešila življenje. Šele ko sem slišala udarec vanjo, sem pogledala nazaj,« je opisala. Tretja priča je opisala, da je vozilo za seboj vleklo tako močno poškodovano dekle, da »sploh ni bilo več videti kot človek«. Vsi so tudi opisovali, da je voznik žrtve izbiral.

Tožilec Rudolf Fauler je v sklepni izjavi opozoril, da je zdaj obsojeni »veliko ljudem prizadejal veliko trpljenja«. Njegov tožilski kolega Hansjörg Bacher pa je sodni senat pozval, naj se glede vprašanja prištevnosti, odločajo »po notranjem občutku«.

Ocene psihiatrov namreč niso bile enotne. Prvi izvedenec psihiatrične stroke je obtoženega najprej spoznal za prištevnega, njegov kolega pa nasprotno. Zatem so še tretjega psihiatra angažirali v Nemčiji, ki je potrdil oceno, da obtoženi Alen R. ni prišteven. Sodni senat se danes s to oceno očitno ni strinjal.

Sodba je bila zdaj izrečena na prvi stopnji. Tožilstvo se zaenkrat še ni izreklo, ali se bo pritožilo. Je pa to že napovedala odvetnica Alena R., še poroča APA.