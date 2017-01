Alen (36) pod vplivom 1,79 promila sedel za volan in ubil pešca

PIJAN IN PREHITER

REKA – Voznik, ki je s prekoračeno hitrostjo in preveč alkohola v krvi v soboto na Reki ubil pešca, je za zapahi, poroča Novi list. Alen Lukarić (36) je v soboto s svojim BMW pod vplivom 1,79 promila pri hitrosti domnevno več kot 100 kilmetrov na uro na območju, kjer je omejitev 40 km/h, trčil v pešca in pobegnil.

Pešec, 45-letni Srb Slavoljub Kuzmanović, je umrl. Tako Kuzmanović kot tudi Lukarić sta (bila) poklicna šoferja. Lukarić je od včeraj v zaporu. Sodnica Ksenija Zorc mu je odredila preiskovalni zapor, da ne bi vplival na priče ali kaznivega dejanja ponovil.

Lukariću grozi od treh do dvanajstih let zapora, ker je pobegnil in ni nudil pomoči, pa še tri leta. Prijetju se je tudi upiral.