Adam Martin (19) devico zvlekel v park in jo posilil

SUNDERLAND – »Pomiri se, vse bo v redu, ko bo konec.« To je Adam Martin (19) pred posilstvom prišepnil žrtvi. Po zverinskem dejanju si je naročil taksi in se odpeljal. Dekle, staro okoli 20 let, ki je bilo do takrat še nedolžno, je pustil samo.

Napadalec se je je lotil lanskega novembra z zvijačo. Enostavno je prisedel v taksi, ki ga je delila s prijatelji, ko so odhajali z zabave. Ko je ostala sama z njim, jo je zvlekel v park. Vso travmatizirano in napol slečeno jo je nato pustil samo.

Tožilec Christopher Knox je izjavil na sodišču: »Posnetki policije razkrivajo, da je imela vejice v laseh, njena ličila so bila razmazana, ustnica nabreknjena, na njej je bila posušena kri. Vse, kar je bila sposobna povedati policiji, je bilo, da jo je nekdo prisilil v spolni odnos.«

Po besedah sodnice, tako povzema britanski Metro, je izkoristil pijano žensko tako, da je sedel v taksi, ki sploh ni peljal v njegovo smer, in jo nato posilil.

Obtožbe je Adam Martin zanikal, a ga je sodišče spoznalo za krivega in ga za 14 let poslalo na hladno. V času napada je bil na pogojnem izpustu zaradi nadlegovanja 14-letnega otroka.