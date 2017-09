9-letnica izginila po svatbi. Jo je ugrabil svat?

LE PONT-DE-BEAUVOISIN – Med poroko v francoskih Alpah je 27. avgusta izginila komaj 9-letna Maëlys de Araujo. Še vedno jo pogrešajo. Deklica je bila namreč na družinski poroki s starši, starejšo sestro in drugimi sorodniki. Zadnjič so jo videli v noči s sobote na nedeljo na poporočni zabavi v večnamenski dvorani v vasi Le Pont-de-Beauvoisin na jugovzhodu Francije.

Policija je v tednu dni od izginotja območje prečesala s helikopterjem, policijskimi psi in potapljači. Išče jo tudi na stotine prostovoljcev. Preiskovalci so opravili pogovore z 250 potencialnimi pričami, prav tako z vsemi 180 svati, in jih prosili za vse posnete fotografije in posnetke, če bi morda na njih opazili kaj sumljivega. Preiskali so tudi domovanje oskrbnika dvorane in njegov avtomobil, a ga niso pridržali.

Francosko tožilstvo je sedaj v izjavi za javnost zapisalo, da so v povezavi z domnevno ugrabitvijo deklice obtožili 34-letnega svata. Njegove identitete še niso izdali, je pa obtožen ugrabitve in protipravnega odvzema prostosti mladoletnice, mlajše od 15 let. 34-letnik je bil eden od dveh osumljencev, ki ju je zaradi nasprotij v njunih izjavah prejšnji teden zaslišala policija. Oba so pozneje izpustili.