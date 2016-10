24-letni športnik umrl v tragični nesreči

TRIER – Med dirkanjem s hitrimi čolni na reki Mozela se je zgodila tragedija. Štiriindvajsetletnega Massima Rossija je vrglo iz plovila med zavijanjem, potem ko je dvakratni svetovni prvak izgubil nadzor nad dirkalnikom. Odneslo ga je s proge v grmovje na obrežju, ob trku s kopnim pa je dirkača katapultiralo iz čolna, da je z vso silo zadel v drevo in umrl. Dirko motornih čolnov so zaradi nesreče prekinili in odpovedali. »To je bila najhujša stvar, ki se nam je zgodila,« je dejal predsednik Nemškega združenja dirkalnih čolnov Wilfried Röcker. Dirkalni 350-kubični čolni dosegajo hitrosti okoli 170 kilometrov na uro, ob čemer se vode dotikajo le propelerji, večji del teh tekmovalnih plovil je dvignjen nad gladino. Rossi je bil svetovni prvak v dveh tekmovalnih razredih, avgusta si je priboril naslov v razredu 0-250.



Predsednik italijanskega združenja dirkačev z motornimi čolni Vincenzo Iaconianni je izjavil, da se je nesreča zgodila na dirki, ki poteka na preozki stezi, zaradi česar je še posebno nevarna, na kar so vztrajno opozarjali: »Če bi bila tekma v Italiji in bi potekala po naših pravilih, se nesreča ne bi zgodila!« Vodstvo tekme v nemškem mestu Traben-Trabach se na te kritike ni odzvalo.



Tekmo na Mozeli so načrtovali že junija, a so jo zaradi previsokega vodostaja prestavili na začetek oktobra. Nesreča se je zgodila na enem izmed dveh zavojev 600 metrov dolge steze. V Nemčiji se je voznik dirkalnega motornega čolna smrtno ponesrečil prvič po letu 2010.