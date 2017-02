22-letni oče dojenčico vrgel ob tla, mamica padla v nezavest

PAMBUKOVICA – Na dan zaljubljencev so v Pambukovici doma praznovali rojstvo Milice. Rodila se je 22-letnemu Milomirju Stankoviću in Slavici Vasić (18). A praznovanje se je sprevrglo v hudo dramo. Milomirjeva in Slavičina mama sta se sporekli. Milomirjeva mati je nato začela žaliti Slavico, Milomirju pa je prekipelo, zato je rekel, da je med njim in Slavico konec in da bo otroka vzel on. Zorica, Slavičina mama, je temu nasprotovala, pobesneli zet pa jo je neusmiljeno nokavtiral. Njegov oče ga je nato odvedel na dvorišče in ga oklofutal.

Ponižani Milomir se je vrnil v hišo, iz rok Zorice iztrgal Milico in jo vrgel ob tla, pokrita s ploščicami. Slavica je padla v nezavest, Zorica pa je pograbila Milico, ki se sprva sploh ni odzivala, a je naposled vendarle zadihala. Ko je Slavica prišla k sebi, so jo Milomirjevi starši skupaj z dojenčico odpeljali v bolnišnico.

Slavičin oče, ki je prišel z Dunaja, je skozi solze pripovedoval, da bo morda moral namesto veselja ob krstu pripravljati pogreb za vnukinjo. Dojenčici je namreč ob padcu deloma izskočilo oko, ima možganske krvavitve, doživlja pa napade, podobne epileptičnim.

Dogodek je bil prijavljen policiji. Milomirjeva mati je policistom izjavila, da je njenemu sinu hčerka po nesreči padla iz rok, toda tašča Zorica ni dovolila, da se tako pošastno dejanje pomete pod preprogo, in je možem v modrem povedala resnično zgodbo.

Milomirju so odredili 30-dnevno pridržanje.