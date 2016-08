19-letnemu navijaču Luki prerezal vrat

ZAGREB – »Pomagajte mi, rešite me,« so bile zadnje besede 19-letnega Luke Č., ki ga je 45 minut po polnoči v hrvaškem Kloštar Ivaniću umoril leto mlajši Domagoj O. Morilec je v mračnem predelu parka hrvaških braniteljev Luki prerezal goltanec –zaradi dekleta!



Napadalec je takoj pobegnil, žrtev je bila takrat še živa. Smrtno ranjenemu Luki se je uspelo privleči do bližnjega lokala, kjer je klical na pomoč, a ga zaradi glasne glasbe niso slišali. Klice je končno slišal njegov znanec Danijel, ki je šel skozi park. Ko je Luko zagledal, je pomislil, da mu je počil vrat, je pozneje v šoku govoril prijateljem, saj se je držal za grlo, ko pa je prišel bliže, je zagledal veliko lužo krvi. Panično je kričal na pomoč, toda Luki ni bilo več pomoči. Zaradi šoka so morali zdravniki pomagati Danijelu. V Kloštru so imeli tistega dne, ob Marijinem vnebovzetju, tradicionalno žegnanje, v mestu je bilo zvečer več kot tisoč ljudi. »Ubili bi lahko tudi pet ljudi, pa tega ne bi opazili. Bilo je veliko ljudi, nekajkrat je celo zmanjkalo elektrike. Tragedije nismo mogli preprečiti,« je povedala neka domačinka. Ko so našli Lukovo truplo, so gostje lokala začeli iskati storilca. Ni jim bilo treba dolgo iskati: Domagoj O. se jim je predal sam in priznal dejanje. Zvezali so ga in poklicali policiste, ki so ga prijeli.



Prebivalci so bili šokirani, neki gost lokala je povedal: »Pili smo in prepevali, bila je glasna glasba, komaj sem slišal ljudi okoli sebe. Če bi le vedeli, da je Luka klical na pomoč, mogoče bi ga rešili.« Meščani pravijo, da je bil Luka problematičen, da je bil večkrat vpleten v pretepe. »Bil je v skupini Bad Blue Boys, ko je bil pretep, je bil zraven, do ljudi, ki so mu bili blizu, pa je bil zelo zaščitniški,« je povedala njegova vrstnica iz srednje šole.



Domagoja O. nihče ni dobro poznal, vedeli so le, da je iz manjšega bližnjega kraja, prvikrat so zanj slišali na dan umora. Meščani pravijo, da sta se pred umorom fanta prepirala, menda zaradi dekleta. Luka je imel dekle, srednješolko. Oba sta bila pijana, prepir pa sta zanetila že v lokalu, zaradi česar ju je varnostnik napodil in ju pospremil do njunih avtov ter jima rekel, naj gresta domov. A tega nista naredila, prepirala sta se še naprej, v parku, in nadaljevala, dokler ni Domagoj izvlekel noža.