18-letno hčer je polila s petrolejem in živo zažgala

KARAČI – Ženska, ki je pretepla in zažgala svojo 18-letno hčer, ker se je ta poročila z 'napačnim' moškim, je bila obsojena na smrt, poroča Daily Mirror.

18-letna Zeenat Rafiq se je namreč poročila s Hasanom Khanom in živela z njegovo družino en teden pred umorom. Za njeno mater in brata je bilo to dejanje nečastno in v sramoto družini, zato sta jo pretepla, nato pa jo je mati polila s petrolejem in zažgala.

Ženska je svoj zločin priznala, zato so jo obsodili na smrt, brata pa na dosmrtno ječo. Po dekličini smrti nobeden od sorodnikov ni želel poskrbeti za njeno truplo, zato so jo morali pokopati moževi sorodniki, v temi in na pokopališču zunaj mesta.