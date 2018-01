16-letnik postrelil starše, sestro in 70-letno žensko

LONG BRANCH – V ameriški zvezni državi New Jersey so na silvestrovo ob 23.43 policisti prejeli klic o streljanju v eni od tamkajšnjih hiš. Nekaj minut kasneje so ugotovili, a je 16-letni Scott Kologi, sicer avtist, ustrelil in ubil 44-letnega očeta Stevena, 42-letno mater Lindo, 18-letno sestro Britany in 70-letno družinsko prijateljico Mary. Strelčev brat in stari oče sta pravočasno ušla iz hiše.

Najstnik jih je postrelil s puško, za katero so imeli v družini potrebna dovoljenja. Motiv še ni znan ...