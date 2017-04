14-letnik na pokopališču hotel posiliti 7-letnika

FARKAŽDIN – V vasi Farkaždin v bližini Zrenjanina je 11. aprila 14-letnik na pokopališču poskušal posiliti 7-letnika. Najstnika so policisti že zaslišali. »Še vedno ni jasno, kako sta se fanta znašla na pokopališču, ali je najstnik 7-letnika tja privedel ali sta se slučajno srečala. Domnevamo, da ga je tja zvabil, da bi ga posilil, vendar je 7-letniku uspelo zbežati,« je povedal vir.

Dogodek so 10 dni kasneje prijavili zaposleni v šoli, kjer se je 7-letnik očitno nekomu zaupal, novica pa je prišla na uho vodstvu šole. Na dan, ko je bil dogodek prijavljen, so dečka peljali na zdravniški pregled, odvedli pa ga bodo tudi na pogovor k psihiatru. Najstnika, ki naj bi bil odgovoren za napad, so policisti že zaslišali, na policijsko postajo pa je prišel v spremstvu očeta in odvetnika.