13-letnica odšla po pobarvanko, njeno truplo našli v gozdu

CLARION – 13-letna Shevy McGiffin se je v petek sama odpravila v trgovino, da bi si kupila pobarvanko, a se ni vrnila domov, poroča People. Nazadnje so jo videli okoli 18.45, ko se je odpravila do trgovine, ki je le tri minute hoje od doma. Vsak petek se je namreč tja sprehodila in si kupila pobarvanko, vendar je bilo minuli teden to zanjo zadnjič. V soboto so namreč njeno truplo odkrili v potoku v gozdu blizu njene hiše.

Prodajalci v trgovini se spominjajo, da so v petek zvečer deklico videli, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. Policija je iskalno akcijo začela že v petek, v nedeljo pa je sledilo grozljivo odkritje. »Bila je ljubezniva deklica. Nikoli ne bi zbežala od doma, imela je rada svojo družino,« so še povedali o njej.

Čeprav vzrok njene smrti še ni znan, so jo menda videli med pogovorom z moškim, ki jo je morda potem ugrabil.