12-letnica prišla zjutraj po tabletko po spolnem odnosu brez zaščite

LANCASTER – Jacka Simpsona je sodišče obsodilo za posilstvo dekleta, mlajšega od 13 let. Simpson je na sodišču priznal posilstvo dekleta, mlajšega od 13 let, vendar ob poudarku, da do spolnega odnosa ni prišlo pod prisilo. Poleg 12-mesečne kazni, ki jo bo preživel v zavodu za mlade prestopnike, ga bodo za 10 let vpisali v register spolnih prestopnikov.

Našla sta se prek facebooka

Komaj 12-letno dekle je spoznal prek facebooka, po mesecu pogovarjanja pa sta se dogovorila za zmenek. Takrat je bil Jack star 16 let, ona pa 12 – s tem dejstvom je bil tudi seznanjen in je kljub temu marca 2015 imel z njo spolne odnose. Najstnika sta bila naslednje štiri mesece še naprej spolno aktivna.

O primeru se je razvedelo avgusta 2015, ko je dekle prišlo na kliniko in prosilo za jutranjo tabletko. Povedala je tudi, zakaj jo potrebuje, primer pa je nato prevzela policija.

On bi bil moral, ona pa ni mogla

Psihiater, ki je opravil razgovore s Simpsonom, je ugotovil, da je fant nezrel za svoja leta in da ne razume, kako bo to zaznamovalo žrtev. Sodnik Jonathon Gibson poudarja, da dekle pri teh letih ni moglo privoliti v spolni odnos, on pa da bi to moral vedeti.