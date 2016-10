11-letnik smrt, ker so ga v šoli trpinčili

BRADFORD – Po treh tednih šole je 11-letnik umrl v svoji sobi, potem ko se je mami pritožil, da ga v šoli šikanirajo. Sedmošolca Asada Khana so našli neodzivnega na tleh njegove sobe, umrl pa je kmalu zatem, ko so ga v sredo zvečer pripeljali v bolnišnico v njegovem domačem Bradfordu. Sošolci in osebje šole so šokirani nad tragedijo. Ravnatelj šole Beckfoot Upper Heaton School Simon Wade je dejal, da se je Asad na njihovo šolo prepisal z začetkom leta: »Zelo smo žalostni, odkar smo včeraj izvedeli za smrt Asada Khana, enega izmed naših novih učencev. Celotna šola je združena v žalovanju. Šolsko osebje je tesno povezano z učenci in starši, da bi pomagali prebroditi te težke čase. V mislih smo z Asadovo družino.«



Policija je medtem že izdala uradno poročilo, po katerem dečkova smrt ni sumljive narave. Dečka je v sobi odkrila mama, potem ko se je obesil. Nesrečnik se je pogosto pritoževal, da mu nova šola ni všeč, ker ga vrstniki napadajo. Pred smrtjo je o tem pripovedoval svoji mami, videti je bil zelo prizadet. Pogovor je morala prekiniti, da je skočila na stranišče. Ko se je vrnila, da bi nadaljevala pogovor, je ugotovila, da so vrata njegove sobe zaklenjena. Postala je panična, in ko ji je končno uspelo vlomiti v prostor, jo je pričakal grozljiv prizor. Otrok je obešen visel. »Policijo so poklicali na njihov domači naslov malo pred pol peto uro popoldne. Deček je bil neodziven, zato so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je kmalu po prihodu umrl,« je pojasnil predstavnik policije. Na šoli bodo seveda vzeli pod drobnogled dečkove obtožbe, da so ga vrstniki šikanirali. Obenem velja izpostaviti, da je nasilje med vrstniki veliko večji problem, kot so si starši pripravljeni priznati.