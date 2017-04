10 let po izginotju male Maddie: kaj se dogaja?

LONDON – Starši britanske deklice Madeleine McCann so skoraj 10 let po njenem izginotju povedali, da so pripravljeni storiti, kar bo treba, da bi našli svojega otroka. »Morda res ne gre tako hitro, kot smo želeli, vendar je prišlo do napredka in mislim, da nas mora to opogumiti. Slediti moramo procesu ne glede na to, kaj bo to zahtevalo ali koliko časa bo trajalo,« je za britanski BBC povedala dekličina mati Kate McCann.

V sredo bo že 10 let, odkar je tedaj triletna Madeleine izginila iz počitniške hišice staršev v letovišču Paria da Luz v pokrajini Algarve na jugu Portugalske. O tem, kaj se je tedaj zgodilo, obstaja več teorij. Doslej zaradi dekličinega izginotja ni bil obsojen še nihče. Britanska policija je leta 2011 sprožila novo preiskavo, ki so jo leta 2015 nekoliko omejili. Prejšnji teden so iz Scotland Yarda sporočili, da so našli pomembne sledi, ki bi lahko pojasnile dogajanje.

Otroke sta zvečer pustila kar same

»Odkar je metropolitanska policija dejansko začela preiskavo, nas je to močno razbremenilo,« je povedal oče Gerry McCann. Oče in mati, ki sta se tedaj šla zabavat, tri otroke, od katerih ni bil nobeden starejši od štirih let, pa sta pustila spati kar same, sta povedala še, da bosta nadaljevala sodno bitko proti nekdanjemu preiskovalcu Gonçalu Amaralu, ki je dejal, da je deklica umrla po nesreči, onadva pa da sta truplo skrila. Kaj se je zares dogajalo, v vseh teh letih ni ugotovil nihče ...