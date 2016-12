Zvonilo je, pred vrati pa nikogar. Policija razkrila, kaj se je dogajalo

MOJSTRANA – Kranjskogorski policisti so v sredo zvečer v Mojstrani izsledili tri osebe, ki so domačine vznemirjale s ponavljajočim zvonjenjem po hišah in s postavljanjem predmetov pred vhode. To se je v Mojstrani ponavljalo nekaj dni, včeraj pa se je po izsleditvi teh treh oseb vendarle končalo.

En kršitelj je polnoleten, dva sta mlajša, proti vsem pa policisti vodijo postopke, so sporočili iz PU Kranj.