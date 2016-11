Zvita tatica s trikom do denarnice

ŠKOFJA LOKA – Škofjeločan je v petek popoldne prijavil tatvino denarnice, ki naj bi mu jo z zvijačo odtujila neznana ženska.

Okoli 12. ure naj bi pritekla do njegove hiše in ga v paniki seznanila, da pogreša mačka, z nadaljnjim preusmerjanjem pozornosti pa je z njim vstopila v hišo in neopazno odtujila denarnico.

Po dejanju se je ženska, ki je stara okoli 40 let, zelo verjetno odpeljala s starejšim srebrnim avtomobilom opel astra, poročajo gorenjski policisti.