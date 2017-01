Zvezala sta jo in nato oropala

V vasi kriminala skoraj ne poznajo, zato so še toliko bolj šokirani. Foto: Boštjan Fon

KRANJ – V vasici na cesti od Kranja proti Golniku so ljudje pretreseni zaradi dogodka, ki se je zgodil v sredo zgodaj zjutraj. »Nisem si mislil, da se bo lahko v naši vasi zgodilo kaj takega. Kriminala ne poznamo, kar gre beseda o tem, je takrat, ko vi v Slovenskih novicah objavite kakšno poročilo o dogodkih v naši bližini. Res smo mirna vas, še gostilne, ki je bila včasih odprta, ni več,« nam je o napadu dveh zamaskirancev povedal domačin in potem pokazal proti spodnjemu delu vasi: »Dol pod cerkvijo se je zgodilo, ampak nihče od nas preveč ne ve, kako in kaj se je dogajalo, žrtve, gospe Perko, pa ni doma, ker je v bolnišnici.« Kot je sklepati po navedbah policije, sta v času, ko se mladež odpravlja v šolo, dva moška vstopila v odklenjeno dvostanovanjsko hišo na naslovu Goriče 5.

