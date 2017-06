Zverinskega mučenja ob prijetju nista obžalovala

KRŠKO – Minevajo štirje meseci od krutega, pravzaprav zverinskega, mučenja 26-letnega Andreja Cekute iz Gorenjega Vrhpolja pri Šentjerneju. Čeprav je sprva kazalo, da se bosta Aleš Olovec in Martin Kovač, ki sta se sredi februarja kruto znesla nad prijateljem, zagovarjala zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, pa je obtožnica, ki je že postala pravnomočna, takšna, kakršno je pričakovalo ljudstvo, ki ga je povezala Andrejeva smrt. Zagovarjati se bosta morala zaradi umora v sostorilstvu po prvi točki 116. člena, ki govori o umoru na grozovit ali zahrbten način, kar pomeni, da jima grozi od 15 do 30 let zapora. Obtožnica jima, kot so na naša poizvedovanja odgovorili s krškega tožilstva, očita tudi neupravičeno slikovno snemanje, ta se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

