Zvečer v gorah reševali več turistov

BOHINJ, KOBARID – Reševalci so imeli v petek zvečer polne roke dela s turisti.

Ob 21.09 se je na območju planine Konjščica v naselju Srednja vas v Bohinju zaradi teme izgubil planinec, ki ni našel poti v dolino. S seboj ni imel razsvetljave. Reševalci GRS Bohinj so ga nepoškodovanega našli, pospremili v dolino in prepeljali na Rudno polje, kjer je imel parkirano osebno vozilo.

Ob 20.34 pa so se pri naselju Robič v občini Kobarid v gozdu izgubili tuji turisti kolesarji. Na pomoč so jim odhiteli reševalci GRS Tolmin, ki so jih po dolgem iskanju našli ter pospremili do ceste, je poročala uprava za zaščito in reševanje.