Zvečer se ji je približal moški s čopom in ji prizadejal tole

LJUBLJANA – Policiste so v sredo okoli 20.20 obvestili o drzni tatvini na Žalah.

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je do oškodovanke, ki je stala pri grobu, prišel neznani moški in ji z vratu strgal verižico. Nato je zbežal proti izhodu in cerkvi.

V dogodku oškodovanka ni utrpela telesnih poškodb.

Moški je visok 1,90 metra, nosi čop. Obleče je imel krake hlače, njegov videz je neurejen.