DOMŽALE – V ponedeljek okrog 11. ure so se do hiše na območju Domžal pripeljali trije neznanci. Dva sta se lastniku predstavila kot delavca iz elektropodjetja in ga zvabila od hiše, tretji pa je vstopil v odklenjeno hišo in iz nje odnesel nakit.

Lastnik je oškodovan za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo preiskavo, so še sporočili iz PU Ljubljana.