Zvabila sta ga iz hiše in okradla

ZAGORJE OB SAVI – V četrtek so policiste obvestili o tatvini denarja iz hiše v okolici Zagorja ob Savi.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta k oškodovancu prišla neznana moška in ga pod pretvezo, naj jima pokaže daljnovod, zvabila iz hiše. Pri tem je eden odšel z njim, drugi pa neopazno vstopil v hišo in odtujil denar ter nakit.

Pripeljala naj bi se z osebnim vozilom audi, karavan izvedbe, temnejše barve.