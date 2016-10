Župnik naj bi zlorabil deklico (8), namesto sodbe pa k psihiatru

LJUBLJANA, MEDVODE – Spolni napadi na otroke poleg krvnih deliktov spadajo med najhujša klasična kazniva dejanja, toda v javnosti premalo poročamo o iztirjencih. Zaradi varstva pravic in zaščite otrok so praviloma vsi postopki tajni, tudi sodni, vendar pa je v zadnjih letih kljub temu izbruhnilo nekaj škandalov, saj so za potešitev svoje sle nemočne otroke zlorabili tisti, ki so jim bili ti zaupani v varstvo. Tudi o nekaj izprijenih duhovnikih smo žal že morali poročati in proti enemu od domnevnih grešnikov iz njihovih vrst naj bi se včeraj po naših informacijah z javno razglasitvijo sodbe končal sodni proces na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišču – Francu Klopčiču, nekdanjemu župniku iz Preske pri Medvodah, ki pa ne dela več v župniji in ne opravlja pastoralnega dela.



Njegova vest je mirna



Bil je sicer eden od redkih, ki niso molčali, ko je odjeknila vest o njegovih domnevnih umazanih igricah. Klopčič, sicer tudi sam oče odraščajoče hčerke, naj bi po obtožbi med septembrom 2004 in marcem 2005 v sobi župnišča med veroukom spolno zlorabil takrat osemletno deklico. Zgodilo naj bi se po eni od ur verouka, v sobi župnišča naj bi deklico pobožal po licu, poljubil jo je, ji slekel hlače, se slekel še sam ...

