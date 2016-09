Župan krivdo zanika, tožilka še kar vztraja

MURSKA SOBOTA – Postopku zoper župana Tišine Franca Horvata, ki poteka že od jeseni 2014, ni videti konca. Pred predsednika okrožnega sodišča v Murski Soboti, sodnika Branka Palatina, je stopil skupaj s podjetnikom iz Bakovcev Stanislavom Milakom, ki pa mu v sodno palačo ni več treba, saj je postopek vsaj zoper njega že zaključen. Okrožna državna tožilka Manuela Frumen jima je očitala dve kaznivi dejanji, in ker na predobravnavnem naroku nista priznala krivde, je sodnik Palatin že pred časom razpisal glavno obravnavo v zadevi Spletna stran občine Tišina. In ni dolgo trajalo, da je avtor občinske spletne strani Milak spremenil mnenje in krivdo priznal. Kaj natanko je priznal? Da je leta 2012 kot samostojni podjetnik računalniške stroke ponaredil ponudbi konkurenčnih podjetij pri razpisu za izdelavo nove spletne strani občine Tišina in bil nato sam izbran za izdelavo spletne strani. Po dogovoru s tožilko Frumnovo je dobil sedem mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Stroške kazenskega postopka bo pokril proračun. Tožilka Manuela Frumen je Milaku, ki je bil v postopku naročila male vrednosti izbran za avtorja spletne strani, v obtožnici pripisala, da je najprej od dveh različnih podjetij pridobil predračuna za izdelavo portala. Na obeh ponudbah je potem zvišal znesek in ju skupaj s svojo ponudbo predal tišinskemu županu Francu Horvatu, ki je uslužbenki občinske uprave naročil, naj opravi postopek naročila. Župan Horvat, ki mu državno tožilstvo očita zlorabo uradnega položaja pri naročanju izdelave nove občinske spletne strani, pa krivde takrat ni priznal, zato zdaj proti njemu teče redno sojenje.



Niti po sodnih počitnicah, ko je bilo pričakovati izrek sankcije ali oprostitev obtoženega, se to ni zgodilo. Po zaslišanju priče, enega od oškodovancev iz družbe Animus Markišavci, ter »skesanca« Milaka, ki sta nekoliko obremenila Horvata, je sodnik Palatin odločil zadevo preložiti na 30. avgust, ko naj bi zaslišali še drugega oškodovanca, ki se je prijavil na razpis, izbran pa ni bil. Takrat naj bi se zadeva, vsaj na prvi stopnji, zaključila, saj se bo nezadovoljna stran gotovo pritožila, tako Horvat, če bo morebiti obsojen, kot v nasprotnem primeru tožilka Manuela Frumen, ki pravi, da »je toleranca, ko gre za javni denar, ničelna«.