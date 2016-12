Žrtev na cesti: Popoldan umrl pešec

ROGAŠKA SLATINA – Ob 16.49 je na cesti Podplat – Pečica prišlo do trčenja osebnega vozila in pešca, poročajo na upravi za zaščito in reševanje. Posredovali so reševalci NMP Šmarje pri Jelšah. Pešec je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, voznika osebnega vozila pa so prepeljali v nadaljnjo oskrbo v bolnišnico v Celje.