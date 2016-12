Žrtev bulmastifov čaka na odškodnino že 11 let!

LJUBLJANA – »Tožila bova državo, saj je trajanje celega postopka in tudi način vodenja postopka v posmeh oškodovancu. Spor bi se moral končati v dveh do treh letih, traja pa že 11 let. K temu bo treba prišteti še dve leti, če se bo nadaljevalo v tej dinamiki,« napoveduje odvetnik Franci Matoz, ki se je skupaj s klientom Stanislavom Brasom Megličem moral podati v nov sodni boj z družino pokojnega Saša Baričeviča. Bilo je 15. marca 2006, ko so Baričevičevi štirje psi pasme bulmastif na pločniku pred njegovo stanovanjsko hišo v Oražnovi ulici v Ljubljani napadli Megliča. Ta se je peš vračal domov iz službe, živali pa so ga napadle, ko je šel mimo vozila, v katerega je Baričevičeva partnerica Zora Roter malo prej spravila svoje tri bulmastife. Ko je odšla po četrtega, je odprla prtljažnik, živali pa so planile na nič hudega slutečega Megliča in ga razmesarile. Posledice napada, ki bi se lahko končal tragično, bo čutil vse življenje. »Dvanajst tednov sem imel popolnoma imobilizirano desnico, nato pa sem imel roko, ki je bila po napadu psov skoraj popolnoma raztrgana, več kot eno leto ovito s kompresijsko obvezo,« je na enem od sojenj razlagal Meglič, ki je že oktobra istega leta proti lastnikoma psov vložil tožbo zaradi plačila odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

