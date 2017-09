Zorico so mučili, on je pa roštiljal

Zorica je imela pred smrtjo nenavaden občutek, da jo zasledujejo, a je menila, da so to policisti. Foto: S. N.

LJUBLJANA – Ko je Nada Škrbić po hčerini smrti na profilu na facebooku zagledala fotografijo Milana Trivkovića, je bila skoraj prepričana, da je to moški, ki je nedolgo pred tragedijo sedel v avtu pred njihovim stanovanjem. Ko ga je na sodniji videla v živo, pa je bila »stoodstotno prepričana, da je to bil on. Hči Zorica je prišla iz svoje pisarne. 'Mami, en pod oknom spi v avtu.' Šla sem ven in ga videla. Vendar se mi to ni zdelo nič nenavadnega. Menila sem pač, da nekoga čaka.«

Igral še pingpong

Toda prav Trivković naj bi bil eden od akterjev ugrabitve njene hčerke, ki je bil sicer na prvem prvostopenjskem sojenju oproščen, zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja pa je višje sodišče primer vrnilo v vnovično odločanje okrožnemu senatu sodnice Barbare Črešnar Debeljak.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«