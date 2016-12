Zoglenelo truplo na voznikovem sedežu

TOLMIN – Ponoči so v avtomobilu, ki ga je požar popolnoma uničil, našli zoglenelo truplo, o čemer smo že poročali . Zgodilo se je na območju vasi Temljine v Baški grapi na Tolminskem, so sporočili novogoriški policisti.

O požaru so jih obvestili ob 0.17. Na kraj požara so bili napoteni tudi gasilci PGD Kneža, ki so požar dokončno pogasili. Osebno vozilo je v celoti pogorelo, v njem pa tudi ena oseba na voznikovi strani.

Z ogledom kraja tragičnega dogodka so policisti ugotovili, da je bilo pogorelo osebno vozilo približno en kilometer od naselja Kneža v smeri vasi Grahovo ob Bači (približno pet metrov od regionalne ceste št. 403) na desni strani večjega makadamskega izogibališča (približno 100 metrov za križiščem Temljine).

Odredili obdukcija

Kriminalistična preiskava v zvezi z okoliščinami najdbe za zdaj neznanega zoglenelega trupla še vedno poteka; identiteta najdene osebe bo namreč znana po opravljenem identifikacijskem postopku. V zvezi z obravnavanim primerom bo od dežurnega preiskovalnega sodnika odrejena tudi sodna obdukcija, po kateri bodo lahko sporočili več informacij o vzrokih smrti.

Prav tako traja tudi preiskava okoliščin požara.