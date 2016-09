Znesli so se nad novomeško vilo

NOVO MESTO – V Kettejevem drevoredu so se neznanci pred kratkim znesli nad nenaseljeno vilo Paučič.

Po prvih ugotovitvah so od 20. avgusta pa do sobote popoldne z delom betonskega robnika razbili več stekel na oknih in polken.

Po prvih ocenah je na masivnih polknih objekta nastalo za več kot 1000 evrov škode, so sporočili dolenjski policisti.