Znano je, kdo je moški, ki ga je pokosilo tovorno vozilo

MURSKA SOBOTA – OKC PU Murska Sobota so danes ob 6.40 obvestili, da je bil na pomurski avtocesti na mostu čez Muro v smeri proti Mariboru najden mrtev moški.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 33-letni moški hodil po avtocesti, kjer je vanj trčil neznani voznik neznanega tovornega vozila in odpeljal. »Za neznanim tovornim vozilom policisti še zbiramo obvestila,« so zapisali v poročilu PU Murska Sobota.

Okoliščine smrti policija še preiskuje. Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo.

