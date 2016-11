Znani Slovenec zaslužil milijon in pol, preživnine pa ni plačeval

LJUBLJANA – Nekdanji košarkarski zvezdnik Marko Tušek je bil kar nekaj časa oseba, ki jo je z mednarodno tiralico iskala Slovenija. Ko se je 28. septembra le pojavil na ljubljanskem okrajnem sodišču, so ga brez oklevanja poslali v pripor. Kazenska sodnica Vesna Drvarič mu je začela soditi 21. oktobra, odpravila mu je pripor in ga nadomestila z ukrepom javljanja na policijski postaji. Njena odločitev je bila tudi, da bo sodni proces zaradi občutljive zgodbe potekal za zaprtimi vrati, z okrajnega sodišča pa so nam sporočili, da bodo na naroku, ki bo 18. novembra, zaslišane priče, in če bo dokazni postopek tudi končan, bo izrečena javna sodba.



Uradno o očitkih na Tuškov račun ni znano skoraj ničesar, pravzaprav le to, da mu tožilci v obtožnem predlogu očitajo, da ne daje preživnine za osebo, ki jo po zakonu mora preživljati, za to kaznivo dejanje pa je zagrožena zaporna kazen do enega leta. Vendar je 41-letni Tušek v svojih medijskih nastopih razkril, kako je sploh prišel navkriž z zakoni. Zadnja leta je preživel v Črni gori, poročil se je namreč s Črnogorko Jeleno Bogavac, s katero imata majhnega otroka. V Sloveniji pa imata z nekdanjo ženo, rokometašico Olimpije Jasmino Selaković, otroka, ki je danes star 14 let, in zanj naj torej kar nekaj časa ne bi plačeval alimentov.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.