Znane podrobnosti o nesreči, ki je blokirala cesto

KOMEN – Zapisali smo, da je bila zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Komen–Štanjel pri Tupelčah .

Uprava za zaščito in reševanje sedaj poroča, da je ob 12.26 je pri naselju Tupelče, občina Komen, prišlo do trka dveh osebnih vozil, v katerih sta bili poškodovani dve osebi. Gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovancem do prihoda reševalcev NMP Sežana in pomagali reševalcem pri prenosu v reševalno vozilo, odklopili so akumulatorja na vozilih ter nudili pomoč avtovleki in dežurni ekipi CPK pri sanaciji razlitih motornih tekočin na cestišču.

Poškodovani osebi sta odpeljani na nadaljnje zdravljenje.