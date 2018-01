Znana Slovenca stradala otroka

LJUBLJANA – Šokantna zgodba govori o medijsko precej prepoznavnem paru na slovenskem političnem parketu, osebnih podatkov pa zaradi varovanja identitete njunih mladoletnih otrok ne bomo razkrili. Kar nekaj časa sta se požvižgala na pozive enega od slovenskih sodišč, naj potrkata na vrata njihove sodne dvorane. Zdaj sta le sedla na zatožno klop. Tožilci ju preganjajo zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletnih oseb in surovega ravnanja, moškega pa tudi zaradi grožnje.



Brat je privezan na posteljo

Začelo se je tako, da so v šoli, ki jo je obiskoval eden njunih otrok, opazili, da je z njim nekaj hudo narobe. K pouku naj bi prihajal neurejen, več dni v istih in umazanih starih ter spranih oblačilih. Manjkale so mu šolske potrebščine. Nekaj časa je domov nosil kosilo, dajali so mu ga brezplačno, saj je potožil, da mama ne kuha. Šolskih izletov se ni udeleževal, saj naj bi se starši bali, da ga bo kdo ugrabil, ob neki priliki pa je potožil, da je staršem vseeno, kje je, saj ga ne čakajo in je pogosto sam doma z mlajšim bratom, ki naj bi bil privezan na posteljo in ne govori.

