Zmagovalec Kmetije še ne prizna ropa in vloma

LJUBLJANA – Sodniku Borisu Gabrijelu Hrovatu je ušlo »Pa saj ni sultan!«, ko je zapisnikarica v zapisnik pomotoma vnesla podatek, da ima 32-letni Fahrudin Čaušević iz Ljubljane v rodni Bosni kar 20.000 hektarjev zemlje. V resnici ima, tako je vsaj rekel, tam poleg še nedograjene hiše »dva duluma zemlje«, kar naj bi pomenilo dva tisoč kvadratnih metrov. V Sloveniji pa premoženja nima, je zatrdil Fahrudin, razen tistih 790 evrov, kolikor jih mesečno zasluži kot zidar, pa še od te borne plače mora 180 evrov odšteti za preživnino osemletne hčerke. To, da je z vzdevkom Faki lanskega decembra kot zmagovalec v resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek zaslužil 50.000 evrov, pa za sodišče ni pomemben podatek.

Ni bila babi, ampak brata



In čeprav je torej lani tako užival v soju medijskih luči, je bilo včeraj z njegovega obraza razbrati, da mu živce precej para tistih nekaj fotoreporterjev ter novinarjev, ki so ga pričakali v ljubljanski sodni palači. Proti njemu in njegovemu tri leta starejšemu bratu Mirsadu je na kazenskem oddelku okrožnega sodišča potekal predobravnavni narok zaradi ropa, proti Fahrudinu pa še zaradi vlomne tatvine.



»Če priznata, je to pomembna olajševalna okoliščina, vendar ne smeta pričakovati absurdno nizke kazenske sankcije,« ju je podučil sodnik, in kot vse kaže, res razmišljata, da bi se bilo morda najpametneje zlomiti pod težo dokazov. Njuna odvetnika, Vlasta Petrucci za Fahrudina in Bojan Celar za Mirsada, sta namreč zaprosila za preložitev naroka, saj naj bi se s tožilko Alenko Mordej še pogajala o tem, kakšna kazen naj jima bo prisojena, če torej priznata, da sta 29. aprila predlani družno izpeljala brutalen rop pri ljubljanski družini Belovič.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«