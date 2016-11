LJUBLJANA – Danes bo na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča sedel zmagovalec lanskoletnega resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek Fahrudin Čaušević, ki je sicer že dobra dva tedna v priporu zaradi dveh vlomov .

Pričakovati je, da bo sledil zgledu starejšega brata Mirsada in za milejšo kazen priznal , da je 29. aprila 2014 skupaj z bratom izpeljal brutalen rop pri ljubljanski družini Belović. O tem smo pisali tukaj .

Fakiju grozi že kar nekaj kazenskih ovadb, poleg omenjenih je obtožen še enega kaznivega dejanja, in sicer naj bi 15. julija 2014 vlomil v stanovanje Bešićevih in iz sefa ukradel 1800 evrov, bančno kartico ter šatuljo z zlatnino. Bešićeve naj bi oškodoval za okrog 15.000 evrov.

Fakijevo dekle Marušo, ki se sicer v času, ko so bile razkrite njegove težave z zakonom, vztrajno izogiba medijem in javnosti, so pred približno desetimi dnevi opazili na ljubljanskem sodišču , kamor je menda prišla po dovoljenje za obiskovanje Fakija v priporu.