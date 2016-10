Zlorabili uradni položaj in se izognili plačilu globe

MARIBOR – Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor so septembra letos zaključili preiskavo kaznivega dejanja s področja gospodarske kriminalitete. Zoper dve uradni osebi so na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, zoper eno uradno osebo pa zaradi napeljevanja k temu kaznivemu dejanju.

Osumljeni so z namenom, da bi eni od uradnih oseb pridobili protipravno premoženjsko korist, zlorabili svoj uradni položaj tako, da so odgovornost za prekršek, za katerega je bila kaznovana odgovorna uradna oseba, samovoljno in neupravičeno prenesli na oškodovane osebe, da so te namesto odgovorne osebe plačale izrečeno globo.

Oškodovane osebe so zaradi kaznivega dejanja, ki so ga storile ovadene uradne osebe, globo plačale, čeprav niso bile odgovorne za prekršek, uradna oseba pa si je s tem pridobila protipravno premoženjsko korist v višini izrečene globe.

Za opisano kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od treh mesecev do petih let.