Zlorabil jo je, potem pa še žalil policiste

CELJE – V torek opoldne so policisti na Pohorski ulici v Celju obravnavali kaznivo dejanje zlorabe znamenj za nevarnost. 64-letnik je zlorabil nujno telefonsko številko 112, saj je lažno zaprosil za nujno medicinsko pomoč. Prav tako se je nedostojno in žaljivo vedel do policistov, zato je bil pridržan do streznitve.

Po zbranih obvestilih ga bodo kazensko ovadili na pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Celje.