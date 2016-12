Zloraba, da te kap! Ste slišali, kaj je storil Jeseničan?

JESENICE – Jeseniški policisti so obravnavali domačina, ki je utemeljeno osumljen, da je v najmanj enem primeru uporabil ponarejeno parkirno karto za invalida in si z dejanjem na Jesenicah omogočil parkiranje na prostoru za invalide. Parkirna karta je bila nameščena v osebnem avtomobilu, bila je ponarejena in izdelana na ime drugega, že pokojnega upravičenega uporabnika. Sum uporabe je policistom naznanilo jeseniško mestno redarstvo.

Parkirno karto se lahko izda naslednjim upravičencem:

1. osebam, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro;

2. osebam z multiplo sklerozo;

3. osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro;

4. težko duševno prizadetim osebam, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;

5. osebam, ki imajo najmanj 90-odstotno telesno okvaro zaradi izgube vida;

6. mladoletnim osebam, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju ter

7. zdravstvenim službam, socialnim službam in invalidskim organizacijam, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje.

Ovadeni ni izpolnjeval nobenega od teh pogojev, poudarjajo v poročilu PU Kranj.