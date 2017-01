Zlikovca stara okoli 30 let

PREDRZNOST IN POL

LJUBLJANA – V ponedeljek popoldne sta iz gostinskega lokala na območju Viča neznana storilca (stara okoli 30 let, srednje postave), izkoristila odsotnost natakarja in izza točilnega pulta vzela denarnico z denarjem, nato pa iz skladišča odtujila še več žganih pijač, so sporočili iz PU Ljubljana.