Zletel z avtoceste in se 150 metrov prevračal, voznika nikjer

ŠENČUR – Ponoči se je na cesti zgodila drama, po kateri je izginil voznik.

Ob 2.10 je pred delovno zaporo na avtocesti pri Šenčurju v smeri Jesenic (občina Šenčur) osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevračalo in po okoli 150 metrih obstalo v jarku. Gasilci JZ GRS Kranj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji in pomagali vlečni službi pri natovarjanju poškodovanega vozila.

Ob prihodu policije in gasilcev voznika ni bilo več na kraju nesreče.