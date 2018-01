Zletel s ceste in trčil v hišo

KRIŽEVCI – V nedeljo ob 1.25 je v Lukavcih voznik osebnega vozila trčil v hišo. Gasilci PGD Ljutomer so odklopili akumulator, pomagali reševalcem, razsvetljevali kraj nesreče in počistili iztekle tekočine. Ljutomerski reševalci so voznika oskrbeli in prepeljali v bolnišnico v Rakičanu.

V Gornjih Slavečih je v soboto ob 21.27 osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in pristalo na strehi v jarku. Gasilci PGD Murska Sobota so odklopili akumulator, pomagali reševalcem, osvetljevali kraj nesreče in izvlekli vozilo iz jarka. Za ranjenca so poskrbeli soboški reševalci.

Na cesti Ljubljana–Litija pri odcepu za Beričevo sta ob 17.58 trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom odprli vrata enega vozila in pomagali reševalcem. Kraj nesreče so posuli z absorbentom. Tri ranjence so prevzeli reševalci in jih prepeljali v bolnišnico.

Na cesti Lovrenc na Dravskem polju–Ptujska Gora sta ob 15.25 trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Ptuj in Talum so pomagali reševalcem pri oskrbi ranjenca, odklopili akumulator in počistili cestišče.

V Velikem Gabru sta ob 00.58 gorela drvarnica in osebno vozilo, ki je bilo parkirano pod njenim nadstreškom. Ogenj je uničil ostrešje drvarnice in osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Zagorica in Trebnje.

Na relaciji Mlače–Zbelovo je v petek ob 20.52 voznik z osebnim avtom zapeljal s ceste in se začel prevračati. Voznik je med prevračanjem padel iz vozila ter huje ranjen obležal na vozišču. Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator ter posuli vozišče z vpojnimi sredstvi. Reševalci so ranjenca prepeljali v celjsko bolnišnico.

Na Cesti železarjev na Jesenicah je ob 18.16 voznik z avtom zbil pešca. Ranjenca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pri naselju Merče sta ob 17.23 trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in sežanski reševalci, ki so oskrbeli dva lažje ranjena.

Ob 8.30 je v Kopru, na Vojkovem nabrežju, 16-letna mopedistka na pločniku trčila v 37-letno žensko, ki je padla in se lažje ranila. Zoper 16-letnico sledi postopek zaradi cele vrste kršitev: ni vozila po cesti, moped ni tehnično brezhiben, ni registriran...

Na cestninski postaji Kozina je ob 8.28 zaposlena stopila iz kabine, da bi šla v drugo kabino, pri tem pa je stopila pred kombi. V trčenju se je lažje ranila, odpeljali so jo v izolsko bolnišnico.

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah zasegli 25 vozil. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so v Mariboru dvema voznikoma zasegli vozilo. Oba sta vozila tudi pod vplivom alkohola. Prvi je napihal 1,16 promila, drugi pa je bil boljši z 2,06 promila. V Poljubinju so nekaj po 15. uri policisti 25-letniku zasegli kolo z motorjem, ki ni registrirano, 25-letnik nima izpita, napihal pa je 0,58 promila. Šmarski policisti so popoldne v Imenem ustavili voznika osebnega vozila, ki je napihal 2,10 promila. Malo po 22. uri so policisti ustavili 65-letnega voznika osebnega avta iz Hrvaške, ki je pred tem zapeljal v rdečo luč. Ker je napihal 1,10 promila, so ga spravili v ustrezne prostore. Vse čaka sodnik.