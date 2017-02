Zletel s ceste in se prevrnil na streho

RAZDRTO – V nedeljo ob 16.59 je na avtocesti Senožeče–Razdrto v občini Divača osebno vozilo zletelo s ceste ter se prevrnilo na streho, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in s tehničnim posegom dvignili prevrnjeno vozilo iz jarka na cestišče. Voznik v nesreči ni bil poškodovan.