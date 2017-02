Zletel s ceste, nato  pa pristal v potoku

CERKLJE – Na cesti Cerkljanska Dobrava–Viševca je v nedeljo ob 16.49 osebno vozilo zletelo s ceste. Gasilci JZ GRS Kranj so avto nepoškodovan izvlekli na cesto.



V Lešah v občini Prevalje je v nedeljo ob 11.24 osebno vozilo zdrsnilo s ceste v potok. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj nesreče in preprečili iztekanje nevarnih tekočin iz vozila. Ranjenca so reševalci ZRCK prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.



V Ljubljani, v križišču Šubičeve in Bleiweisove, je v soboto ob 19.45 počilo. Zaradi neupoštevanja pravil prednosti je prometno nesrečo povzročila 28-letnica s škodo, ki je trčila v 27-letnega voznika citroëna. Potnica v citroënu se je lažje ranila, 28-letnici so izdali plačilni nalog.



Pri Motniku sta ob 19.38 trčili osebni vozili. Nesrečo je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil 50-letni Hrvat, ki je s škodo trčil v beemveja 30-letnega voznika. Posredovali so gasilci PGD Kamnik. Reševalci so oba lažje ranjena voznika odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti so Hrvatu izdali plačilni nalog.



Ob 10.36 se je na glavni cesti zunaj naselja Košnica zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika dveh osebnih vozil. Neznani voznik temno rdečega vw venta je vozil od Laškega proti Celju. V desnem preglednem ovinku hitrosti in načina vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, zato ga je zaneslo na nasprotno stran, po kateri je pravilno pripeljal voznik drugega osebnega vozila. Trčenje je poskušal preprečiti z umikom v desno. Kljub temu je neznani voznik trčil v levi del osebnega vozila in hrabro pobegnil. Vse, ki imajo kakršne koli podatke o tej prometni nesreči, policisti prosijo, naj pokličejo na tel. PPP Celje (03) 572-78-00 ali na 113.



Na avtocesti pri postajališču Zaloke je v sobotni noči 39-letni voznik osebnega avta zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni ranil, je napihal 2,25 promila.



Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so v 24 urah 4 voznikom zasegli vozila. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so v Kopru enega voznika spravili v treznilnico. Kot poročajo celjski policisti, je bila nedelja najmirnejši dan tega vikenda. Trem voznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo, so zasegli vozila, in sicer v Čepljah, na Okonini in v Arclinu. Ponoči so v Podbevškovi ulici v Novem mestu ustavili 24-letnega voznika ford fieste, ki je vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zdaj je peš, sodnik ga že čaka.

Hudo ranjen obležal



Brežiške policiste je v petek dopoldne občan obvestil, da je v bližini gozda pri Gornjem Lenartu našel ranjenega moškega, ki naj bi že dan prej padel s štirikolesnikom in obležal. Hudo ranjenega in podhlajenega so reševalci odpeljali v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 60-letnik v noči na petek med vožnjo s štirikolesnikom trčil v drevo, padel in se hudo ranil. Okoliščine še preverjajo.